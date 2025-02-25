В Сети появился слайд с брифинга для прессы.

AMD пока не объявила официальную цену Radeon RX 9070, обещая раскрыть её на презентации 28 февраля. Однако компания случайно приоткрыла завесу тайны, намекнув на ценовой диапазон новинки.

В сети ходят слухи о высокой цене RX 9070. Например, на Reddit появилась информация о предполагаемой цене в $739 в BestBuy. Однако, судя по слайду с брифинга для прессы, AMD планирует установить цену ниже $700, сделав карты «более доступными».

Компания утверждает, что 85% геймеров приобретают видеокарты дешевле $700, именно на этот сегмент ориентирована серия RDNA4. AMD также выделяет три ключевых преимущества RX 9070: поддержку высоких разрешений (1440p и 4K), улучшенную производительность в играх с трассировкой лучей и упрощённый апгрейд благодаря использованию 8-контактных разъёмов питания.