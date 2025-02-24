Обновлённый поиск позволит искать файлы по их описанию.

Microsoft тестирует новые функции для Windows 11, которые должны появиться на компьютерах пользователей до конца года. Два новых сборочных релиза для инсайдеров уже доступны для тестирования: Build 22635.4950 и Build 26120.3291.

В первую очередь, обновления коснутся меню «Пуск», системы поиска и интерфейса общего доступа к файлам. В меню «Пуск» появятся два новых режима отображения: алфавитный список и группировка по категориям. Последний вариант будет автоматически сортировать приложения в зависимости от их типа и частоты использования.

Обновленный поиск позволит пользователям искать файлы не только по имени, но и по содержанию, используя описательные термины, то есть описывая, что изображено на картинке или о чём документ. Например, запрос «пляж» может найти фотографии с отдыха на море, а запрос «договор» — документы, содержащие это слово. Эта функция, известная как семантический поиск, уже работает в приложении «Фотографии». Также расширяются возможности облачного поиска: теперь искать информацию в облаке можно будет напрямую из поисковой строки на панели задач. Однако стоит учесть, что эта функция пока доступна только для компьютеров на базе процессоров Qualcomm.

Наконец, Microsoft разрабатывает новый интерфейс для общего доступа к файлам. Он позволит перетаскивать файлы в верхнюю часть экрана и выбирать нужный способ отправки: по электронной почте, через OneDrive или другими способами. Это должно упростить процесс обмена файлами и сделать его более интуитивно понятным. В то же время, функция Recall проходит модернизацию, и все сохраненные с её помощью снимки будут удалены.