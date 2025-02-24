Искусственный интеллект и изменение климата входят в этот список.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал четыре «весьма тревожные вещи», которые, по его мнению, должны волновать следующие поколения. Это изменение климата, биотерроризм и пандемии, утрата контроля над искусственным интеллектом, а также ядерная война. Последняя, по словам Гейтса, была единственной угрозой, которая его действительно беспокоила в молодости.

Билл Гейтс неоднократно высказывался по поводу этих проблем. Несмотря на существующие опасения, что ИИ может привести к гибели человечества, Гейтс полагает, что эта технология способна помочь в решении многих проблем.

Он выражает оптимизм относительно будущего, если удастся справиться с названными четырьмя угрозами. Гейтс уверен, что быстрые темпы инноваций позволят найти решения для таких проблем, как болезнь Альцгеймера, ожирение, ВИЧ, полиомиелит, корь и малярия.

Интересно, что Гейтс также высказывал противоречивые мысли об искусственном интеллекте. С одной стороны, он опасается, что ИИ может заменить людей на рабочих местах, в том числе и его собственном. С другой стороны, он предполагает, что искусственный интеллект может взять на себя рутинные задачи, освободив время для более важных дел. Это, по мнению Гейтса, может привести к сокращению рабочей недели до трех дней.



