Компания Meta временно заблокировала критический отчет газеты Kansas Reflector на своих социальных платформах, вызвав возмущение пользователей.

Компания Meta в течение нескольких часов блокировала критический отчет газеты на Facebook и других своих социальных сайтах, вызвав ответную реакцию, которая усилилась после того, как компания заблокировала ссылки на сайт независимого журналиста, опубликовавшего отчет.

Споры начались в четверг утром, когда пользователи заметили, что все ссылки на некоммерческую газету Kansas Reflector были помечены как угроза кибербезопасности, а их посты удалены. Примерно через семь часов газета сообщила, что большинство ссылок было восстановлено, за исключением одной - колонки, в которой Facebook критиковался и обвинялся в подавлении сообщений, связанных с изменением климата.

В четверг Meta извинилась перед Reflector и его читателями за то, что глава отдела коммуникаций компании Энди Стоун назвал "ошибкой, не имеющей ничего общего с недавней критикой Meta со стороны Reflector".

Но в пятницу пользователи, попытавшиеся поделиться колонкой в Facebook, Instagram или Threads, получили предупреждение о том, что она нарушает правила сообщества. Это показалось подозрительным Марисе Кабас, независимому журналисту из Нью-Йорка, которая попросила у Reflector разрешения опубликовать текст колонки на своем собственном сайте Handbasket.

"Я подумала, что это будет классный эксперимент", - сказала Кабас в пятницу. Около 13:00 по восточному времени она опубликовала статью на собственном сайте, "пытаясь обойти цензуру Meta", - написала она в предисловии к колонке.

Затем она поделилась своим постом на Threads. "Через несколько минут я получила уведомление о том, что пост был помечен как вредоносный и удален", - рассказала Кабас.

В пятницу пост Кабас был запрещен на всех метаплатформах в течение нескольких часов. По ее словам, около двух часов все ссылки на ее сайт были заблокированы. По ее словам, все ссылки были восстановлены к позднему вечеру пятницы.

В своем сообщении на сайте Threads в пятницу Стоун заявила, что блокировка ссылок произошла "из-за ошибки системы безопасности", которая также по ошибке заблокировала ссылки на The Handbasket и некоммерческий сайт-агрегатор новостей News From The States.

"Ошибочно примененные блокировки теперь сняты", - написал он. "Это, несомненно, расстраивает, и мы приносим искренние извинения всем, кого это затронуло". Стоун не сразу ответил на запрос о подробностях проблемы с безопасностью.

"Похоже на ошибку нашего скрепера, или, возможно, домен был случайно пойман в рамках мер безопасности", - сказал глава Instagram Адам Моссери в сообщении в пятницу. "Мы, конечно, не блокируем ссылки на статьи, которые нас критикуют... Я поговорю с командой и отслежу ошибку, чтобы мы могли исправить ее как можно скорее".

Главный редактор Kansas Reflector Шерман Смит написал в пятницу, что Стоун "не стал уточнять, как произошла ошибка, и сказал, что дальнейших объяснений не будет".

Сам Кабас сказал, что ущерб уже нанесен, потому что статьи уже были помечены как вредоносные. "Это большая проблема, потому что она подрывает наше доверие", - сказала она.