Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Maccan
Meta обвиняется в цензуре некоммерческой газеты и независимого журналиста, критиковавших компанию
Компания Meta временно заблокировала критический отчет газеты Kansas Reflector на своих социальных платформах, вызвав возмущение пользователей.

реклама

Компания Meta в течение нескольких часов блокировала критический отчет газеты на Facebook и других своих социальных сайтах, вызвав ответную реакцию, которая усилилась после того, как компания заблокировала ссылки на сайт независимого журналиста, опубликовавшего отчет.

реклама

Споры начались в четверг утром, когда пользователи заметили, что все ссылки на некоммерческую газету Kansas Reflector были помечены как угроза кибербезопасности, а их посты удалены. Примерно через семь часов газета сообщила, что большинство ссылок было восстановлено, за исключением одной - колонки, в которой Facebook критиковался и обвинялся в подавлении сообщений, связанных с изменением климата.

В четверг Meta извинилась перед Reflector и его читателями за то, что глава отдела коммуникаций компании Энди Стоун назвал "ошибкой, не имеющей ничего общего с недавней критикой Meta со стороны Reflector".

Но в пятницу пользователи, попытавшиеся поделиться колонкой в Facebook, Instagram или Threads, получили предупреждение о том, что она нарушает правила сообщества. Это показалось подозрительным Марисе Кабас, независимому журналисту из Нью-Йорка, которая попросила у Reflector разрешения опубликовать текст колонки на своем собственном сайте Handbasket.

"Я подумала, что это будет классный эксперимент", - сказала Кабас в пятницу. Около 13:00 по восточному времени она опубликовала статью на собственном сайте, "пытаясь обойти цензуру Meta", - написала она в предисловии к колонке.

Затем она поделилась своим постом на Threads. "Через несколько минут я получила уведомление о том, что пост был помечен как вредоносный и удален", - рассказала Кабас.

В пятницу пост Кабас был запрещен на всех метаплатформах в течение нескольких часов. По ее словам, около двух часов все ссылки на ее сайт были заблокированы. По ее словам, все ссылки были восстановлены к позднему вечеру пятницы.

В своем сообщении на сайте Threads в пятницу Стоун заявила, что блокировка ссылок произошла "из-за ошибки системы безопасности", которая также по ошибке заблокировала ссылки на The Handbasket и некоммерческий сайт-агрегатор новостей News From The States.

"Ошибочно примененные блокировки теперь сняты", - написал он. "Это, несомненно, расстраивает, и мы приносим искренние извинения всем, кого это затронуло". Стоун не сразу ответил на запрос о подробностях проблемы с безопасностью.

"Похоже на ошибку нашего скрепера, или, возможно, домен был случайно пойман в рамках мер безопасности", - сказал глава Instagram Адам Моссери в сообщении в пятницу. "Мы, конечно, не блокируем ссылки на статьи, которые нас критикуют... Я поговорю с командой и отслежу ошибку, чтобы мы могли исправить ее как можно скорее".

Главный редактор Kansas Reflector Шерман Смит написал в пятницу, что Стоун "не стал уточнять, как произошла ошибка, и сказал, что дальнейших объяснений не будет".

Сам Кабас сказал, что ущерб уже нанесен, потому что статьи уже были помечены как вредоносные. "Это большая проблема, потому что она подрывает наше доверие", - сказала она.

#meta
+
Написать комментарий (0)
Канадские школы подали в суд на Meta и TikTok из-за зависимости детей от социальных сетей
WhatsApp представляет функцию быстрой перемотки видео
ЕС проведет расследование в отношении Apple, Meta* и Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
5
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
18
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
1
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
В новом испытании ВМС США два истребителя F/A-18E/F выпустили четыре ракеты одновременно
+
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
1
"Группа Вагнера" снова объявила о наборе добровольцев для работы в Африке
3
BYD и Mercedes-Benz представили новый совместный электромобиль, дебютирующий в этом году
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
+
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
2
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
1
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
Xiaomi Redmi Note 13 Turbo (POCO F6) с процессором Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущен в этом месяце
+
Defense Post: ВМС США провели одновременный пуск четырёх противокорабельных ракет LRASM
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
171
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
72
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
28
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
20
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
4
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
635
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
12
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
7
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
6
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Колючка
20:29
Хочу статью о наших експертах, которые нам тут каждый день рассказывают о процессорах и картах, которые они видели только на картинках.
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
Мамед Иванович
20:26
нивидия это рассадник говнотехнологий, они методично год за гододм портят картинку, все эти вонючие dlss, rtx, генераторы кадров - сраное говно для слепошарых умственно отсталых геев-импотентов. Раз ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Легенда
20:23
да нифига. по железу кал айфон. чисто на какой то эко системе выезжают. у меня и то на андойде экран 144гц. амолед 2к. и это за 25к. у меня есть телефон 60гц и я ой как не хочу на него возвращается ...
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
Йа Псих
20:22
Сутками его гоняют шизики, нормальные люди 15-20 минут. Если видюха выдержала то ничего с ней не случится. Нет смысла ее насиловать
В Furmark 2.2 появился мониторинг hotspot температуры на видеокартах NVIDIA
ev_rus
20:21
Так все равно и дисплей отличный и фото видео и работа в йосе, плюс бренд, а что больше людям надо то в большинстве. Цена конечно в два раза меньше должна быть на все эти поделия, но это специфика наш...
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
daem0ns
20:21
што тебе непонятно???компьютером ты больше не будешь пользоваться, так как, опосля намазывания данного майонеза на процессор, будешь все время нюхать эту термокончю на проце )))
Японская компания CWTP представила термопасту с запахом османтуса
Red Red
20:20
По итогу третьего дня ev_rus продолжает полыхать порваным очком, затычки и охлаждение ануса не работают, ему с его лучами не насал только ленивый, но я так понял говноедам с хуанговой лопаты, моча уже...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
20:15
Пахнет тухлым зелёным чемоданам с баблом. Результаты амд занижены, зелени завышены.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Иван Феночка
20:14
> 20к в месяц окупят 4090 Если только ему 10 лет, а взрослым людям надо платить за хату, коммуналки, еду и прочие довольствия, и вот этих 20к не хватит.
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
valerij zviozdkin
20:14
Самая лучшая новость для всех!
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем