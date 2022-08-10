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Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты

Никто не может знать будущего. Данный анализ является плодом фантазии автора и не является финасовым советом, а лишь пищей для Ваших собственных размышлений и приятного времяпровождения за чтением статьи.
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В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
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Приветствую, уважаемые читатели!
В июне 2022 года крипторынок коснулся дна и отскочил. Мы видели $17,600 за 1 BTC и $1,000 с хвостиком за 1 ETH.
Впереди у локомотива рынка - проекта Ethereum - важное событие, которое растянется ещё на несколько месяцев - переход на алгоритм Proof of Stake (PoS). Новостной фон которого, вероятно, обеспечит памп (рост котировок) крипторынка.

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Давайте прикинем на графиках, что можно ожидать от цены Эфира и как это отразится на ценах на видеокарты. Думаю, это и геймерам и майнерам будет интересно.
Сначала давайте спрогнозируем возможную цену Эфира на пампе.
Возьмём график монеты от коронадампа до текущих дней (дневные свечи). Растянем сетку Фибоначчи от пика ноября 2021 до дна, за исключением пары дней самого коронадампа (12-13.03.2020) - на графике он выглядит выбросом из статистики.

Из графика мы видим, как курс Эфира, красиво ходит от одного уровня Фибоначчи до другого. 

Что если ПАМП!

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12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если сейчас будет супер-рост монеты на фоне новостей об окончательном переходе на PoS, то монета пройдёт уровни $2000, $2500, $3000, $4000, покорит новый максимум в $5000 и, если всё у разработчиков удастся "без сучка и задоринки", то вполне может сходить и на $9,000-10,000 за 1 ETH.

Но, все рынки цикличны. И за пампом последует дамп. ИМХО, с возвращением к цене $500-1,000. 

Что же будет с ценами на видеокарты, пока Эфир не уйдёт на PoS

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Последние 10 лет есть "резиновая" зависимость цен на видеокарты от доходности майнинга. Окупаемость карт колеблется в диапозоне 3 месяца на пампе - 3 года на дампе. 

При цене Эфира $1,000 доходность майнинга была около 0.015 USD/день за 1 MHash/s

Если Эфир вырастет до $10,000, то пренебрегая ростом сложности доходность вырастет до  0.15 USD/день за 1 MHash/s

Современная средняя видеокарта уровня даёт 60 MHash/s, в пике около 10 USD/день. Соответственно её цена будет достигать $1,000. На самом пике возможно ещё до 2 раз больше (как видно из пиков графика над красным уровнем).

А что с рублём

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Плюс добавим воластильность нашего любимого россйиского рубля к доллару. Как мы значем, рубль умеет удивлять... Даже тех, кто держит запасы наличности в долларах. И он тоже развернулся в конце июня, как и криптовалюты. Стоит это учитывать в Вашем стремлении приобрести видеокарты.

От себя добавлю, что крепкая валюта не может скакать курсом в 2 раза туда-сюда за квартал. И, возможно, он ещё нас удивит :)

В таких случаях принято добавлять, что хрустального шара у меня нет и никто не может знать будущего. Данный анализ является плодом фантазии автора и не является финасовым советом, а лишь пищей для Ваших собственных размышлений и приятного времяпровождения за чтением статьи. 

Удачи!

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майнинг gpu криптовалюта биткоин эфир
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