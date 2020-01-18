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Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD

для раздела Блоги
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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
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Здравствтуйте, уважаемые читатели!

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Пару дней назад мой хороший друг попросил меня помочь ему собрать максимально хороший ПК в бюджет 25 тысяч рубликов. Компьютер предназначен для его любимой тёщи, которая работает в AutoCAD и немного занимается видео-обработкой. Заодно его маленькая личная просьба, чтобы комп тянул игры :) Монитор, клава, мышь остаются от старого. Нужен только ящик.

Как раз накануне мой коллега IntMDfan разместил подобную статью "Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей". Изучив, я решил собрать свою сборку и представить её на суд общественности. Ближайшие пару дней сборка будет оставаться виртуальной. Так что я очень внимательно буду читать ваши комменты в надежде ещё что-то улучшить в выбранной конфигурации.

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Подбор комплектующих осуществлялся мною в сетевых магазинах, представленных в Нижнем Новгороде. По большей части это Ситилинк, пару компонентов в ДНС и... моя б/у карта после майнинга. Считайте, что карта с Авито. Мой друг конечно же знает о моём многолетнем увлечении майнингом и с радостью рассмотрел возможность приобретения одной из моих карт.

Процессор

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Друг не смог точно ответить, что будет делать его тёща в AutoCAD. Насколько я помню из ВУЗа, эта программа умеет делать рендеры сцен. А это значит, что нужен максимально многопоточный процессор. Именно поэтому выбор пал на Ryzen 2600. За свои деньги он предлагает максимальную многопоточную производительность.

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Как правило я покупаю технику в Ситилинке, т.к. там предлагают лучшую цену и мне нравится работа гарантийного отдела. Поэтому сначала смотрю всё там, а потом сравниваю цены с другими продавцами.

Затем я сравнил цену у конкурента (ДНС) и она оказалась выше. Но у ДНС есть не сразу заметная фишка "Гарантия лучшей цены"  для товаров дороже 3000 рублей. Кладём комплектуху в заказ, внимательно разглядываем корзину. 1, 2, 3, 4. Ждём скидку (смс-уведомление).

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Материнская плата

По своей сути 25k это бюджетная сборка. Мой выбор пал на материнскую плату ASRock A320M-HDV R4.0

которая поддерживает процессоры Ryzen 2600 

Цена у конкурента оказалась выше. И это хорошо! Поэтому материнская плата одна из самых дешёвых под сокет АМ4 с дополнительной скидкой от ДНС. Клац-клац-клац-клац! :)

А вот и скидки

Оперативная память

С оперативкой особо жировать не стал. Будет мало - добавят со временем.

Твердотельный накопитель

Для системы и программ "твёрдый диск" на 240 ГБ. Не много конечно, но на основное хватит.

Для файлопомойки будут использовать старые HDD.

Кулер

Недорогой алюминиевый кулер-чаша от ZALMAN. Заявлено TDP 95 Вт, а у процессора 65 Вт. Так что с запасом! Разгонять проц конечно никто не будет в этом компе.

Блок питания

Самый дешёвый блок питания с 6+2-pin.

Корпус

Когда выбираешь корпус, важно чтобы туда могла влезть выбранная видеокарта. У меня в такой корпус нормально влезает Radeon VII. Поскольку в корпусе мощные комплектующие, то нужно позаботиться об их охлаждении. Я обычно снимаю боковую крышку. Но по-уму надо ставить корпусные вентиляторы. Особенно если сборка для "неподготовленной аудитории".

Видеокарта

Особо играть на компе не планируют. Как вариант я предложил одну из своих карт. Вот новая

А вот цены на вторичке

К слову, свою карту я оценил в 7000 рублей. Ещё я предложил ему такую же карту с 8 ГБ памяти за 8000, но он выбрал вариант с 4 ГБ за 7000.

Итого 25,990 рублей

Маленько не уложился в 25k. Но оно того стоит!

Для сравнения на Авито за эти деньги предлагают что-то уровня FX-6xxx FX-8xxx, Core i3 i5 i7 старых поколений.

Благодаря использованию б/у карты и скидке от ДНС на пару запчастей удалось собрать, по-моему, отличный компьютер с заделом на будущее и возможностью апгрейда.

Прошу оставлять ваши дельные комментарии к представленной сборке. У меня есть ещё пара дней внести корректировки. А также ваши комментарии будут полезным другим читателям :)

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