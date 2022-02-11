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Xiaomi потратит 15 млрд долларов на исследования и разработки в течение следующих пяти лет
Xiaomi планирует догнать Apple и стать топ-брендом в Китае за следующие три года
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Лей Цзюнь, основатель и исполнительный директор Xiaomi, заявил, что в ближайшие три года компания станет первым номером среди флагманских смартфонов в Поднебесной. А стратегическая цель Xiaomi — стать первым номером в мире среди производителей смартфонов.

Лэй в своем микроблоге  Weibo, сообщил, что китайский гигант имеет желание догнать Apple с точки зрения качества и удобства использования своих продуктов и стать топ-брендом в Китае за следующие три года. Это можно рассматривать, как попытку заполнить пустоту оставленную Huawei. И такие китайские бренды как OPPO, OnePlus и Xiaomi несомненно попытаются сделать это. Хотя и OnePlus, и OPPO добились определенного успеха в своих попытках конкурировать с Apple и Samsung во флагманском сегменте, а флагманам от Xiaomi это еще предстоит сделать, так как они еще в начале этого пути.

Согласно отчету, опубликованному Canalys, в последнем квартале 2021 года, Apple опередила Samsung и стала крупнейшим в мире производителем телефонов, благодаря огромному спросу на серию iPhone 13. В другом исследовании, проведенным Counterpoint, утверждается, что в конце прошлого года Apple, стала крупнейшим поставщиком смартфонов в Китае, подвинув с этого места Vivo. Подъем Apple на первое место в Китае после стольких лет, похоже, обеспокоил Xiaomi. В компании описали такую жесткую конкуренцию как «войну не на жизнь, а на смерть».

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Для увеличения количества своих сторонников, китайский гигант, планирует открыть 20 000 розничных магазинов в течение следующих трех лет, тем самым сделав их общее количество 30 000.

#apple #xiaomi
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