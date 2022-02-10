Amazon, похоже, является главным претендентом на их приобретение.

реклама

«Властелин колец» всегда был невероятно популярной франшизой, в которой есть фильмы и игры, и теперь права на некоторые из них выставлены на аукцион. На аукцион выставлен ряд прав на фильмы, товары, игры и прямые трансляции «Властелина колец», «Хоббита» и других произведений от Дж. Р. Р. Толкина.

Эксперты в этой области считают, что права могут стоить более 2 миллиардов долларов. Судя по всему, Amazon является главным претендентом на них. Остается надеяться, что такие компании, как Microsoft и Sony, также разместят предложения, потому что игровые права кажутся весьма привлекательными.

Тем не менее, в этом есть много юридических нюансов. Те же, Warner Bros. имеют некоторые права на разработку фильма «Властелин колец» через владение New Line Cinema. Однако нынешний правообладатель, The Saul Zaentz Company, говорит, что «значительные права на фильмы вернулись к ней в прошлом году», потому что Warner Bros. годами не разрабатывала новый контент для франшизы, хотя у них есть в работе анимационный фильм.

Кто бы ни получил эти права, скорее всего, у него будут разногласия с Warner Bros., потому что «Властелин колец» и «Хоббит» на протяжении многих лет были вовлечены в обширные судебные процессы. Warner Bros. и The Saul Zaentz Company не в ладах друг с другом даже сейчас.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Будет интересно посмотреть, что будет с правами в будущем и кто их приобретет. Похоже, что не многие компании пойдут на это, имея в виду возможные юридические сложности.