«Нью-Йорк — центр мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций», — сказал Адамс.

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Мэр «Большого яблока» Эрик Адамс получил свою первую зарплату в криптовалюте — в частности, в комбинации монет Биткоин и Эфириум — став первым мэром Нью-Йорка, чей чек был конвертирован в криптовалюту.

В отличие от тех грандиозных символических жестов, которые ассоциируются с мэрами эта выплата символична: есть надежда, что такие инновации, как цифровые криптоплатежи, дадут толчок для создания рабочих мест, экономики и развития технических талантов. И учитывая, что Нью-Йорк по-прежнему считается одним из финансовых центров мира, этот жест уместен.

Конечно, Адамсу не заплатили напрямую криптовалютой. Его зарплата была автоматически переведена в BTC и ETH через крипто-трейдинговую платформу Coinbase. Мин. труда США оговаривает, что нельзя получать оплату в криптомонетах, но для этого можно использовать криптовалютную биржу. Таким образом, любой, кто получает оплату законным платежным средством в США, может конвертировать свои доллары в криптовалюту.

Но, как и в случае с политикой, решение мэра перейти на криптовалюту вызвало сопротивление, в основном со стороны защитников окружающей среды, которые утверждают, что криптовалюта, а именно необходимый для ее добычи майнинг, потребляет огромное количество электроэнергии. Большая часть этой электроэнергии вырабатывается электростанциями, которые сжигают ископаемое топливо и способствуют глобальному потеплению. Экологическая некоммерческая организация New York Finger Lakes Seneca Lake Guardian была самым ярым противником использования криптовалюты мэром Адамсом. «Мэр Адамс совершенно не прав, и его невежество может стоить ньюйоркцам миллионы долларов в счетах за электроэнергию, убивая местную экономику, отравляя нашу воду и наполняя наш воздух смертельными выбросами CO2», — говорится в заявлении группы. Но против действий мэра Адамса протестует не одна экологическая группа. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс выразила обеспокоенность по поводу факторов риска при инвестировании в криптографию, предупредив, что инвесторам необходимо подходить к криптографии с осторожностью из-за высокого уровня риска.

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Несмотря на новости о том, что Адамсу платят цифровыми монетами, рыночная стоимость биткоина, эфириума и большинства других криптовалют сильно упала в пятницу. Но, несмотря на это, Адамс непреклонен в отношении внедрения криптовалюты в мировой финансовый капитал, даже заявив, что школы должны добавить блокчейн и криптовалюту в учебную программу.