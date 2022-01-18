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Microsoft Xbox и PC Game Pass теперь имеют более 25 миллионов подписчиков
Microsoft объявила, что преодолела отметку в 25 миллионов подписчиков. Игры Activision Blizzard также находятся на пути к сервису
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Еще в январе 2021 года Microsoft объявила, что Xbox имеет 18 миллионов подписчиков Game Pass по сравнению с 15 миллионами, объявленными в сентябре 2020 года. Хотя ходили слухи, что сервис достиг отметки в 30 миллионов еще в сентябре 2021 года. Сегодня Microsoft сообщила обновленную цифру, и хотя она не достигает 30 миллионов, это, безусловно, указывает на то, что распространение Game Pass набирает скорость.

В своем объявлении о приобретении Activision Blizzard за колоссальные 68,7 миллиарда долларов Microsoft также отметила, что теперь у нее более 25 миллионов подписчиков Xbox Game Pass. Это на 7 миллионов больше, чем в том же месяце прошлого года. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что они предложат в рамках Game Pass как можно больше игр Activision Blizzard. А так же то, что компания будет и дальше добавлять и увеличивать ассортимент игр по своей подписке. А франшизы от Activision Blizzard будут этому способствовать. Также было отмечено, что отдельное внимание будет уделено и облачному геймингу, что позволит большему количеству людей по всему миру быть частью сообщества Xbox.

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Геймеры Xbox, без сомнения, будут довольны тем, что игры Activision будут доступны в сервисе, поскольку он также открывает возможности для облачных игр на множестве новых устройств. Это также, вероятно, будет способствовать дальнейшему внедрению сервиса, поскольку как новые, так и старые геймеры стекаются, чтобы играть в игры Activision на предпочитаемой ими платформе по относительно низкой цене входа. Разделение между подписчиками ПК и Xbox Game Pass пока не ясно, но, вероятно, это не имеет значения для Microsoft, пока геймеры подписываются на основную услугу.

#activision blizzard #game pass #microsoft xbox и pc game pass
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