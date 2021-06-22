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Google выпускает инструмент визуального контроля Visual Inspection на базе искусственного интеллекта

Производители в течение многих лет использовали универсальный ИИ-продукт Google AutoML для контроля качества, но ИИ Visual Inspection более точен и эффективен
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Во вторник Google Cloud запустил Visual Inspection AI, новый инструмент, который помогает производителям выявлять дефекты в продуктах перед их отправкой. Этот шаг Google, направлен на привлечение большего числа клиентов в производственной сфере, одной из ключевых вертикалей, на которую ориентируется облачная компания.

Visual Inspection AI разработан для широкого спектра отраслей и сценариев использования, таких как автомобилестроение, производство полупроводников и электроники. Производители в течение многих лет использовали универсальный ИИ-продукт Google AutoML для контроля качества, но ИИ Visual Inspection более точен и эффективен.

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На основе пилотных проектов, проводимых несколькими клиентами Google Cloud, Visual Inspection AI может создавать точные модели, используя в 300 раз меньше изображений, чем платформы машинного обучения общего назначения. Он также повысил точность производственных испытаний до 10 раз по сравнению с универсальными подходами машинного обучения. Использование Visual Inspection AI не требует каких-либо специальных знаний. Инспекционные модели можно загружать в машины в заводском цехе или запускать удаленно. В то же время Visual Inspection AI полностью интегрирован в портфель решений Google Cloud для аналитики и машинного обучения / искусственного интеллекта, что дает производителям возможность комбинировать свои идеи с другими источниками данных. Инструмент интегрируется с существующими продуктами партнеров Google Cloud, включая SOTEC, Siemens, GFT, QuantiPhi, Kyocer и Accenture.

Производство было одной из шести вертикалей, которые Google Cloud определил как ключевую для своего роста в 2019 году, наряду с государственным сектором, финансовыми услугами, здравоохранением, розничной торговлей и коммуникациями / СМИ. Google недавно заказал исследование, которое показало, что производители уже в среднем выделяют 36% своих общих расходов на ИТ на ИИ.

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