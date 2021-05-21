Xbox и Bethesda скоро проведут совместную презентацию игр
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В этом году Microsoft завершила сделку по приобретению ZeniMax Media, включив в свою экосистему Xbox целый ряд высококлассных студий. С тех пор много игр от этих команд присоединилось к Xbox Game Pass, и Фил Спенсер в значительной степени подтвердил эксклюзивность Xbox и Windows для будущих проектов от них.
С приближением E3 фанаты ожидают большой презентации, которая подчеркнет совместные усилия новой и старой студии Xbox. Хотя в предыдущих сообщениях инсайдеров говорилось о проведении отдельных мероприятий для Xbox и Bethesda, но похоже, что планы совместных мероприятий уже разработаны. Согласно новому интервью с главой Xbox Game Studios Мэттом Бути, совместную конференцию планируют провести этим летом. Если глава Xbox не говорит об отдельном событии, то, скорее всего, это произойдет на E3.
Несомненно, самая крупная рекламируемая игра - это Starfield. Хотя Microsoft еще не подтвердила появление Starfield, но по словам инсайдера Джейсона Шрайера это произойдет на E3. Также не нужно забывать о таких сильных студиях, как MachineGames, id Software, Arkane и других, которые теперь также находятся под контролем Xbox и у которых вероятно, есть новые собственные проекты, которые в скором времени будут представлены.
В любом случае, геймерам Xbox и ПК есть что ожидать по мере приближения E3, от Halo Infinite до Age of Empires 4. Это должно быть особенно интересно подписчикам Xbox Game Pass, поскольку Microsoft с первого дня будет размещать все свои игры на платформе подписки.
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