Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В этом году Microsoft завершила сделку по приобретению ZeniMax Media, включив в свою экосистему Xbox целый ряд высококлассных студий. С тех пор много игр от этих команд присоединилось к Xbox Game Pass, и Фил Спенсер в значительной степени подтвердил эксклюзивность Xbox и Windows для будущих проектов от них.

С приближением E3 фанаты ожидают большой презентации, которая подчеркнет совместные усилия новой и старой студии Xbox. Хотя в предыдущих сообщениях инсайдеров говорилось о проведении отдельных мероприятий для Xbox и Bethesda, но похоже, что планы совместных мероприятий уже разработаны. Согласно новому интервью с главой Xbox Game Studios Мэттом Бути, совместную конференцию планируют провести этим летом. Если глава Xbox не говорит об отдельном событии, то, скорее всего, это произойдет на E3.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Несомненно, самая крупная рекламируемая игра - это Starfield. Хотя Microsoft еще не подтвердила появление Starfield, но по словам инсайдера Джейсона Шрайера это произойдет на E3. Также не нужно забывать о таких сильных студиях, как MachineGames, id Software, Arkane и других, которые теперь также находятся под контролем Xbox и у которых вероятно, есть новые собственные проекты, которые в скором времени будут представлены.

В любом случае, геймерам Xbox и ПК есть что ожидать по мере приближения E3, от Halo Infinite до Age of Empires 4. Это должно быть особенно интересно подписчикам Xbox Game Pass, поскольку Microsoft с первого дня будет размещать все свои игры на платформе подписки.