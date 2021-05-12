Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Microsoft запустила новый проект с открытым исходным кодом, цель которого - добавить в Windows преимущества eBPF - технологии, впервые реализованной в Linux, которая позволяет прикреплять программы как к ядру, так и к пользовательским приложениям. Технология eBPF позволяет программе, поставляемой пользователем, запускаться изолированно внутри ядра операционной системы при определенном событии, таких как системный вызов, вход / выход функции, точках трассировки ядра или сетевых событиях.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Присоединение к определенному хуку и работа на таком низком уровне дает программе eBPF возможность проверять в реальном времени данные. По этим причинам программы eBPF особенно полезны для задач фильтрации, мониторинга и анализа, которые имеют применение в области сетей и безопасности. Они также подходят для целей отладки в действующих системах, поскольку программы eBPF могут обращаться к структуре данных ядра, и нет необходимости перекомпилировать ядро для их запуска.

Архитектурный вид проекта показывает, что программа eBPF может использовать цепочки инструментов для генерации байт-кода eBPF на различных языках, поэтому любое приложение может использовать его и даже загружать в инструмент командной строки Windows Netsh с помощью общей библиотеки.

реклама

Как видно на изображении выше, Microsoft использует верификатор PREVAIL eBPF, размещенный в защищенном процессе пользовательского режима, и uBPF IO Visor, работающий в контексте выполнения режима ядра, для проверки легитимности полученного байт-кода и выполнения программы eBPF поверх Windows.

Microsoft объясняет, что «программы eBPF, установленные в контексте выполнения режима ядра, могут подключаться к различным перехватчикам для обработки событий и вызова различных вспомогательных API-интерфейсов, предоставляемых оболочкой eBPF, которая внутренне обертывает общедоступные API-интерфейсы ядра Windows, позволяя использовать eBPF в существующих версиях Windows".

В настоящее время доступно только два перехватчика - XDP и привязка к сокету - оба связаны с сетью. Однако Microsoft ожидает, что в будущем будет добавлено больше, чтобы охватить и другие области.

реклама

Проект ebpf-for-windows все еще находится в начальной стадии, и его долгосрочная цель - «донести возможности eBPF до пользователей Windows» и стать частью более широкого сообщества eBPF, которое также будет направлять его развитие.