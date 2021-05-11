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YouTube планирует выплатить 100 миллионов долларов авторам, которые используют YouTube Shorts, своего конкурента TikTok, в течение следующего года. Цель состоит в том, чтобы побудить авторов создавать и постоянно публиковать информацию о новой фишке, которая пока не дает авторам иначе зарабатывать деньги.

Сколько именно могут заработать авторы пока неизвестно. YouTube заявляет, что будет ежемесячно обращаться к авторам с наибольшим вовлечением и просмотрами. YouTube сообщает, что «тысячи» авторов могут получать ежемесячную оплату, и практически любой, кто публикует Shorts, имеет право на участие. Единственное предостережение заключается в том, что их видео должны быть оригинальными и, конечно же, соответствовать принципам сообщества YouTube.

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YouTube запустил Shorts в США в марте. Короткие видеоролики появляются в мобильном приложении YouTube, и, как и в TikTok (или Instagram Reels или Snapchat Spotlight), вы можете смотреть их от одного к другому в бесконечной ленте.

Другие компании также использовали такой подход, чтобы мотивировать авторов придерживаться своей платформы. TikTok запустил фонд авторов на 200 миллионов долларов в июле 2020 года, а Snapchat выплачивал 1 миллион долларов в день в течение определенного периода времени после того, как его конкурент, Spotlight, запустился в ноябре 2020 года.

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Пока выплаты будут доступны в США и Индии — двух регионах, в которых запущен Shorts, но YouTube планирует расширять свое присутствие и в других регионах. Пока нет точной даты, когда YouTube начнет выплачивать деньги. Но, YouTube заявляет, что фонд оплаты просуществует до 2022 года.