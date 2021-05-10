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Операторы программы-вымогателя DarkSide теперь будут тщательней проверять цели аффилированных лиц

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Операторы программ-вымогателей DarkSide опубликовали сегодня новый «пресс-релиз», в котором говорится, что они аполитичны и будут проверять все цели, прежде чем они будут атакованы. На прошлой неделе банда вымогателей зашифровала сеть Colonial Pipeline, крупнейшего топливопровода в Соединенных Штатах. Из-за атаки Colonial отключила свою сеть и топливопровод, восстанавливаясь после кибератаки.

Поскольку этот трубопровод транспортирует 2,5 миллиона баррелей очищенного топлива в день и обеспечивает 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, правительство США объявило чрезвычайное положение для 18 штатов, пострадавших от инцидента с программой-вымогателем.

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Сегодня  операторы программ-вымогателей DarkSide опубликовали заявление для прессы, в котором говорилось, что их организация «аполитична» и не связана с каким-либо правительством.

«Мы аполитичны, мы не участвуем в геополитике, не нужно связывать нас с определенным правительством и искать какие-то другие мотивы. Наша цель — зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества. С сегодняшнего дня мы вводим модерацию и проверяем каждую компанию, которую наши партнеры хотят зашифровать, чтобы избежать социальных последствий в будущем».

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DarkSide работает как услуга программы-вымогателя, которая состоит из двух групп людей. Одна группа — это основные операторы и разработчики программ-вымогателей, а другая — их дочерние компании, которые нанимаются для взлома сетей и развертывания программ-вымогателей.

В рамках этой договоренности основные операторы зарабатывают примерно 20-30% от любой выплаты выкупа, а остальная часть идет аффилированному лицу.

Понимая, что один из их филиалов выбрал неправильную цель в лице Colonial Pipeline, основная команда DarkSide заявила, что теперь они будут оценивать все цели, прежде чем они позволят партнеру провести атаку. Если это правда, то DarkSide, вероятно перестанет атаковать критически важные объекты инфраструктуры. Однако это может привести к тому, что аффилированные лица переключатся на работу с другими вымогателями, не беспокоясь о том, кого они атакуют.

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Атаковав Colonial Pipeline, DarkSide зашла слишком далеко и теперь находится под прицелом правоохранительных органов США.

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