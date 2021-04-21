Вредоносное ПО WhatsApp Pink теперь может автоматически отвечать на ваши сообщения Signal и Telegram
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Вредоносное ПО для WhatsApp, получившее название WhatsApp Pink, теперь получило расширенные возможности, которые позволяют этому поддельному приложению для Android автоматически отвечать на ваши сообщения Signal, Telegram, Viber и Skype.
WhatsApp Pink - это поддельное приложение, появившееся на этой неделе и предназначенное в первую очередь для пользователей WhatsApp на индийском субконтиненте. Приложение рекламируется как «розовая» версия приложения WhatsApp, но вместо этого содержит троян, который разворачивается на вашем Android устройстве и распространяется среди других пользователей.
В минувшие выходные исследователь безопасности Раджшекхар Раджахария предупредил пользователей WhatsApp о новом вредоносном ПО, распространяемом через групповые сообщения WhatsApp, содержащие ссылки на мошеннические сайты. При нажатии на ссылку пользователи попадают на страницу, где они могут загрузить вредоносный APK-файл WhatsApp Pink. «WhatsApp Pink - это обновленная версия червя с автоответчиком WhatsApp, о котором мы писали в январе», - сказал Лукас Стефанко, исследователь вредоносных программ ESET.
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«Обновленная версия трояна автоматически отвечает не только на сообщения WhatsApp, но и на сообщения, полученные в других приложениях для обмена мгновенными сообщениями, что может быть причиной его широкого распространения», - добавил исследователь.
Новое обновление WhatsApp Pink автоматически отвечает на любые сообщения, полученные в Signal, Telegram, WhatsApp, WhatsApp Business, Skype или Viber со ссылками на сайт загрузки WhatsApp Pink, чтобы распространяться среди ничего не подозревающих пользователей, которые могут щелкнуть ссылку, и скачать зараженный APK. Но, как только приложение установлено и пользователь щелкает на значок приложения WhatsApp Pink, оно исчезает и делает вид, будто установка никогда не производилась,- сообщили в ESET.
«Затем жертва получит сообщение, на которое она должна будет ответить, чтобы невольно вызвать дальнейшее распространение зловреда».
«Однако помимо этого новая версия, определяемая продуктами ESET как Android/Spams.V, на самом деле мало что дает», - написали исследователи ESET в своем блоге. Стефанко считает, что это обновление может быть просто «тестом», что говорит о том, что более вредоносные варианты, вот-вот появятся в ближайшем будущем.
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Пользователи, загрузившие приложение WhatsApp Pink, могут удалить его из подменю «Настройки» и «Диспетчер приложений» и в идеале должны просканировать свое устройство Android с помощью мобильного антивируса, чтобы убедиться, что удаление вредоносного ПО прошло успешно.
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