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Xiaomi, возможно, не имя нарицательное, но когда дело доходит до умных часов, то им принадлежит значительная часть рынка носимых устройств для здоровья и фитнеса. Популярная линейка носимых устройств Mi Band (также называемая Mi Smart Band в Европе) продается как горячие пирожки во всем мире благодаря отличной цене. Сегодня компания представила свой следующий фитнес-трекер: Mi Band 6 (он же Mi Smart Band 6). Обладая экраном, который почти на 50% больше, чем у Mi Band 5, новый Mi Band 6 предлагает множество датчиков, фитнес-функций и функций мониторинга здоровья по выгодной цене.

Xiaomi Mi Band 6 (Mi Smart Band 6): дизайн, характеристики и особенности.

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Как и его предшественник, Mi Band 6 оснащен силиконовым ремешком, который доступен в нескольких цветах, включая черный, оранжевый, желтый, оливковый, слоновая кость и синий. Каждый ремешок можно отрегулировать в диапазоне 155–219 мм, чтобы прочно удерживать основной корпус на запястье. Устройство имеет размеры 47,4 x 18,6 x 12,7 мм и имеет AMOLED-дисплей от края до края с диагональю 1,56 дюйма.

Дисплей представляет собой панель с разрешением 152 x 486 пикселей, яркость которой достигает 450 нит и имеет слой закаленного стекла с олеофобным покрытием. В спецификации Xiaomi не раскрывается, какой набор микросхем работает в Mi Band 6, но в конечном итоге это не имеет значения, поскольку мы не имеем дело с полноценными умными часами. Что действительно важно, так это множество предлагаемых функций для здоровья и фитнеса.

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Xiaomi заявляет, что Mi Smart Band 6 имеет датчик частоты сердечных сокращений PPG, датчик Sp02 (уровня кислорода в крови), 3-осевой акселерометр и 3-осевой датчик гироскопа. Компания также предлагает отдельную версию носимого устройства с поддержкой NFC, хотя она стоит немного дороже, чем стандартная модель. Если все, что вам нужно, это отслеживание состояния здоровья и фитнеса, у вас есть множество вариантов. Mi Band 6 оснащен настраиваемым функциональным модулем, 30 режимами фитнеса (6 из которых автоматически обнаруживаются носимым устройством), водонепроницаемостью 5 атм, отслеживанием сна, мониторингом стресса, отслеживанием состояния здоровья женщин и предупреждениями о простоях.

В отличие от большинства умных часов, Mi Band 6 может легко прослужить более недели без подзарядки. Благодаря аккумулятору емкостью 125 мАч Mi Smart Band 6 может работать более 14 дней непрерывного использования, прежде чем его нужно будет заряжать с помощью прилагаемого магнитного зарядного устройства. Зарядка устройства занимает менее 2 часов.

Xiaomi Mi Band 6 совместим как с устройствами iOS, так и с Android, использующими приложение Mi Wear или приложение Mi Fit. Xiaomi продает Mi Band 6 / Mi Smart Band 6 за 229 ¥ и версию NFC за 279 ¥ в Китае. В Европе носимое устройство стоит всего 44,99 евро.