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Россиянин, пытавшийся взломать Tesla, признал себя виновным

Теперь же, Крючков признал себя виновным и ему грозит гораздо более легкий срок от четырех до десяти месяцев.
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Гражданин России, приехавший в США, для вербовки сотрудника Tesla с целью внедрения вредоносного ПО в сеть автопроизводителя, признал себя виновным, и отказался от суда присяжных, который был запланирован на июль этого года.

Подозреваемый по имени Егор Игоревич Крючков, 26 лет, обвинялся в сотрудничестве с российской хакерской группировкой, которая поручила ему отправиться в США для вербовки одного из работников Tesla на фабрике компании в Рино, штат Невада.

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Согласно  обвинительному заключению Министерства юстиции, Крючков предложил сотруднику 1 миллион долларов за установку вредоносного ПО во внутренней сети завода в Рино.

Вредоносное ПО позволило бы хакерам подключиться к ИТ-системам Tesla и украсть файлы, которые они планировали использовать для вымогательства у компании нескольких миллионов долларов. План провалился, когда сотрудник сообщил ФБР о предложении Крючкова. Последующие встречи Крючкова и сотрудника были записаны, в то время как Крючков подробно описал некоторые аспекты заговора и план по установке вредоносного ПО. Согласно записям ФБР, по тому же плану Крючкову заплатили бы 250 000 долларов за вербовку сотрудника.

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Гражданин России был  арестован  22 августа в аэропорту Лос-Анджелеса при попытке покинуть страну. Формально ему было предъявлено обвинение 3 сентября, и позже, когда он предстал перед судом, он не признал себя виновным, утверждая, что докажет свою невиновность в суде. Если бы суд присяжных завершился и подозреваемый был бы признан виновным, Крючкову грозило бы до пяти лет тюрьмы.

Теперь же, после признания своей вины ему грозит более легкое наказание. 


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