Lenovo сделала уникальное игровое кресло со встроенной катаной
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Представленное игровое кресло Lenovo в первую очередь нацелено на поклонников аниме. Его цветовая гамма имитирует одежду персонажа Убийцы демонов Гию Томиока. Однако это не то, что большинство людей заметят в первую очередь. Кресло поставляется со встроенным держателем для катаны и точной копией Nichirin Blade. Однако меч не является настоящей катаной и не может быть извлечен из ножен, что, вероятно, к лучшему.
Кажется, это идеальное место, чтобы сидеть и играть в такие игры, как Sekiro: Shadows Die Twice, Ghostrunner, Overwatch (если вы Гэндзи) или даже Cyberpunk 2077, если вы предпочитаете мечи, как основной вид оружия. К сожалению, вы не сможете вытащить Ничиринский клинок из ножен и воплотить в жизнь любые самурайские фантазии, без использования настоящего клинка.
К сожалению, такое кресло просто так не купить. Lenovo сделала ограниченную серию из пяти таких девайсов и они будут розданы в Японии в рамках рекламного конкурса. Хотя, все может быть и кто-то из одаренных может перепродать его, чтобы заработать деньги.
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