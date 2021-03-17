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Huawei широко известен как один из крупнейших мировых брендов по продаже смартфонов и другой бытовой электроники. В то время как запрет на торговлю в США ограничил присутствие Huawei на рынке смартфонов, компания по-прежнему занимает ведущее место по исследованиям и инновациям в области телекоммуникаций. Чтобы создать альтернативный поток доходов, Huawei начнет лицензировать свою технологию 5G для других брендов, включая Apple и Samsung.

Главный юридический директор Huawei Сон Люпинг объявил, что компания планирует договориться о ставках перекрестного лицензирования для своих патентов 5G с Apple и Samsung. Китайский гигант может получить платеж в размере от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов в виде лицензионных сборов за период с 2019 по 2021 год.

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Huawei также пообещала взимать более низкие лицензионные сборы, чем ее конкуренты в области телекоммуникационного оборудования, включая Nokia, Qualcomm и Ericsson. Джейсон Динг, возглавляющий отдел интеллектуальной собственности Huawei, сообщил, что компания намерена ограничить роялти до 2,50 долларов за смартфон, что составляет лишь небольшой процент от ставки в 7,50 долларов, которую Qualcomm в настоящее время взимает с Apple. Помимо смартфонов, эти патенты также будут использоваться для подключенных устройств и будущих инноваций, таких как умные дома, автономные автомобили и другое роботизированное оборудование, используемое в промышленности, а также в здравоохранении.

Руководство Huawei подчеркнуло, что санкции США, введенные администрацией Трампа в мае 2019 года, не могут помешать компании получать деньги за ее интеллектуальную собственность, даже если инфраструктура 5G разрабатывается другой компанией.

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Между тем, Bloomberg также прогнозирует споры по поводу того, какие компоненты базовой технологии 5G могут контролировать такие компании, как Huawei или Qualcomm, поскольку она становится все более стандартизированной. Согласно Allied Market Research, мировой доход от продажи устройств с поддержкой 5G вырастет с 5,5 млрд долларов в 2020 году до 668 млрд долларов в 2026 году. Этот взрывной рост означает, что между компаниями будет больше споров о том, что является бесплатным стандартом, а что гарантирует выплату роялти.