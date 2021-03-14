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Sharkoon представляет корпус для ПК ELITE SHARK CA300H

Каркас этого корпуса изготовлен из полированного алюминия, а боковые стенки созданы из закаленного стекла
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Компания Sharkoon выпустила корпус ELITE SHARK CA300H для ПК, в котором используется уникальная передняя панель и две боковые стенки из закаленного стекла, которые позволяют пользователям демонстрировать свои внутренние компоненты ПК. Корпус оснащается передним портом USB Type-C и двумя USB 3.0, а также RGB-подсветкой. Корпус для ПК ELITE SHARK CA300H в настоящее время доступен в белом и черном цветах по рекомендованной производителем цене 154,90 евро или 185,16 доллара.

Каркас этого корпуса изготовлен из полированного алюминия, а боковые стенки созданы из закаленного стекла. Эти боковые панели позволяют пользователям легко видеть внутренние компоненты своего ПК. Передняя панель корпуса ELITE SHARK CA300H украшена декоративным геометрическим рисунком, который очень гармонирует с RGB подсветкой, и оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, входящими в комплект. Эта подсветка RGB также подчеркивает входящие в комплект передние порты ввода-вывода. Если на вашем ПК используется специальный контур водяного охлаждения, этот корпус также предлагает держатель насоса водяного охлаждения и удобную систему управления кабелями.

Этот корпус поставляется с четырьмя вентиляторами, три из которых установлены на передней панели корпуса и служат воздухозаборником для компонентов, а один вентилятор установлен на задней панели для отвода горячего воздуха.

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Корпус имеет больший размер, что позволяет легко устанавливать крупные компоненты ПК. В нем можно разместить материнскую платы размера E-ATX, видеокарту длиной до 425 мм, блок питания до 240 мм и кулер CPU высотой 165 мм. В качестве хранилища этот корпус может оснащаться семью 2,5" или четырьмя 3,5" HDD.

Более подробную информацию об этом корпусе можно получить на странице продукта.

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