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Экосистема продуктов Xiaomi делится на несколько категорий, каждая из которых предназначена для облегчения жизни. Одним из популярных продуктов бренда является Mi Scooter, который выпускается в Китае под брендом MIJIA. Эти продукты стали одними из самых продаваемых продуктов компании не только в Китае, но и в Европе.

Китайский технологический гигант планирует в ближайшее время выпустить два скутера. Скутеры, получившие название Mi Scooter 3 и Mi Scooter 3 Lite, были представлены на плакате, сопровождаемом изображением модели самоката Mi. И эти изображения похожи на Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, который был выпущен в начале февраля.

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На данный момент подробной информации о будущих скутерах, но ожидается, что Mi Scooter 3 будет иметь некоторые улучшения по сравнению с Mi Scooter Pro 2. Mi Scooter 3 Lite, вероятно, будет поставляться с урезанными характеристиками по сравнению со Scooter 3. Ожидается, что обе модели будут иметь одинаковый дизайн.

Как бы то ни было, будущая модель должна быть такой же крутой, как версия Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, в которой сочетается дизайн Mercedes-AMG и разработки Xiaomi.