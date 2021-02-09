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Второе DLC The Outer Worlds должно выйти до конца марта

The Outer Worlds — отмеченная наградами однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица, над которой работают Obsidian Entertainment и Private Division.
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"Убийство на Эриданосе", второе и последнее DLC для The Outer Worlds, запланированное как часть Expansion Pass, будет выпущено до конца марта. Этой новостью поделилась Take-Two, материнская компания Private Division, издателя игры, во время вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал 2021 года.

Чтобы быть точным, это последнее DLC будет сначала будет выпущено  на ПК, PlayStation 4 и Xbox One (как и базовая игра), а пользователям Nintendo Switch (которые завтра наконец-то получат Peril on Gorgon) придется подождать.

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Пока мало что известно об "Убийстве на Эриданосе", за исключением того, что, вероятно, это будет расследование убийства, которое происходит на одноименной планете.

Названный в честь реки, упомянутой в греческой мифологии (как и большинство локаций, представленных во Внешних мирах, включая Гефест, Олимп, Сциллу, Тартар, Тифон и Горгону), Эриданос - газовый гигант юпитерианского типа, расположенный в системе Халкион. В настоящее время он разрабатывается для получения редких ресурсов, таких как водород, гелий и различные благородные газы, на установках для дистилляции, установленных в его атмосфере.

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Что касается сюжета, «Убийство на Эриданосе» будет «последним и лучшим» приключением Алкион Хелен, вымышленного персонажа, появившегося в шоу «Ужас монарха». Если вы играли в The Outer Worlds, возможно, вы видели ее плакат.

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