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Тем не менее магниты, помимо других функций, позволяют заряжать телефоны по беспроводной сети. Однако, согласно исследования, опубликованного Hearth Rhythm Journal, предполагается, что MagSafe может вызывать проблемы с некоторыми медицинскими устройствами, а именно с кардиостимуляторами.

Кардиостимуляторы могут работать неправильно из-за MagSafe iPhone 12. В отчете указывается, что осложнения будут связаны не с количеством магнитов, установленных в iPhone 12, а с их прочностью. Исследование также показало, что когда iPhone 12 оснащен MagSafe, и находится рядом с кардиостимулятором Medtronic, то он может отключится. Хотя это всего лишь один тест, можно с уверенностью сказать, что в будущем для проверки будет проведено больше тестов.

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Для тех, кому интересно, у Apple есть справочный документ, в котором упоминаются медицинские устройства. Компания заявляет о том, что в iPhone 12 есть магниты, но не будут создавать магнитных помех для медицинских устройств.

Если у вас или кого-то из ваших знакомых есть iPhone 12 с MagSafe, а также кардиостимулятор, следует быть осторожным или вообще прекратить использование аксессуаров MagSafe до тех пор, пока не появятся дополнительные доказательства того, что он безопасен.