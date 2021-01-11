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PlayStation удалила сайт своего шутера от первого лица Killzone.

Хотя ни разработчик Guerrilla, ни Sony публично это не прокомментировали, в заглушке на сайте говорится, что это не повлияет на статистику игроков и многопользовательский режим, однако подтверждают, что теперь опция создания и управления кланом будет не доступна.

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В заявлении также указывается, что в дальнейшем посетители Killzone.com будут перенаправлены на PlayStation.com. Разработчики также извиняются за предоставленные неудобства и благодарят фанатов и энтузиастов Killzone за поддержку.

Заявление просто подписано "Guerrilla", студией, стоящей за франшизой шутера.

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В некотором смысле это неудивительно. Прошло семь лет с тех пор, как мы видели последнюю часть шутера под PlayStation 4. И пока нет каких-либо признаков продолжения серии под PS5.

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Но даже несмотря на то, что Guerrilla выпустила четыре части шутера, это, возможно, намекает на то, что в настоящее время нет никаких планов по возрождению франшизы, тем более что студия в настоящее время занята любимой фанатами серией Horizon Zero Dawn.