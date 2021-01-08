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SilverStone анонсировала стильный игровой Micro-ATX корпус со стальной сотовой сеткой, обеспечивающей фантастический внутренний воздушный поток для охлаждения компонентов ПК. Эта сетчатая конструкция позволяет наслаждаться RGB подсветкой. Под сеткой находится стальная рама с шестиугольной конструкцией, которая обеспечивает структурную жесткость и уникальный дизайн, который подходит практически для любой конфигурации ПК. Этот корпус выполнен в черной цветовой гамме с боковой панелью из закаленного стекла. Боковая панель из закаленного стекла слегка тонирована, а внутренняя часть корпуса имеет горизонтальное расположение.

Этот корпус обеспечивает совместимость с материнской платой вплоть до mATX, позволяет установить видеокарту длиной 320 мм, при условии отсутствия переднего вентилятора, и максимальной шириной 160 мм. Этот корпус может поддерживать стандартный блок питания ATX, что позволяет легко устанавливать в него мощные системы. В этот корпус можно установить блок питания длиной 160 мм с установленным отсеком для жесткого диска. Без корзины для жесткого диска можно легко установить блок питания 250 мм.

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В корпус можно установить два 2,5-дюймовых диска и два 3,5-дюймовых или три 2,5-дюймовых диска и только один 3,5-дюймовый жесткий диск. На передней панели корпуса имеется один порт USB 3.0 и два порта USB 2.0, а также разъемы для подключения гарнитуры и микрофона.

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Silverstone еще не объявили стоимость корпуса FARA H1 M и дату появления его на рынке.