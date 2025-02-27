Цена базовой версии составит приблизительно 6,35 миллиона рублей

На специализированной презентации в Китае компания Xiaomi объявила о начале продаж своего нового передового седана SU7 Ultra, который был представлен ещё в прошлом году. Данный автомобиль признаётся самым быстрым четырёхдверным транспортным средством в мире и теперь доступен для широкой аудитории.

На официальном веб-сайте Xiaomi функционирует онлайн-сервис, где пользователи могут подобрать и заказать SU7 Ultra по своему вкусу. Клиентам предоставляется возможность выбирать различные элементы: цвет кузова, декоративные вставки, колёсные диски и типы шин, а также оформление салона. Среди доступных для кастомизации компонентов можно выделить спойлер, капот, крышу, боковые зеркала, фирменные логотипы, рулевое колесо и карбоновые накладки для сидений и центральной консоли. Кроме того, предусмотрена опция установки миниатюрного встроенного холодильника.

Цена на базовый вариант Xiaomi SU7 Ultra, без дополнительных улучшений, составляет 529 900 юаней, что соответствует приблизительно 6,35 миллиона рублей. За эту сумму предлагается мощный автомобиль с 1548 лошадиными силами, который способен мгновенно ускориться до 100 км/ч за 1,98 секунды и достигать максимальной скорости в 350 км/ч. Он оснащён карбон-керамическими тормозными дисками, устойчивыми к высоким температурам, автопилотом и аудиосистемой из 25 динамиков.





