Он предназначен для применения в периферийных устройствах и оборудовании для интернета вещей, с поддержкой функций искусственного интеллекта

Компания Arm представила новый процессор Cortex-A320, представляющий собой первый высокоэффективный чип в линейке Cortex-A, разработанный на основе архитектуры Armv9. Он специально предназначен для применения в периферийных устройствах и оборудовании для интернета вещей, с поддержкой функций искусственного интеллекта.

Этот инновационный процессор базируется на архитектуре Armv9.2-A (Harvard) и поддерживает расширения QARMA3, SVE2, MTE, RAS, а также обладает криптографическими функциями. Кеш первого уровня имеет объем 32 или 64 Кбайт, а дополнительный кеш L2 предлагается в пределах от 128 до 512 Кбайт, при этом кеш L3 отсутствует. Производительность работы с оперативной памятью была улучшена.

Cortex-A320 — это одноядерный процессор, способный исполнять 32-битные инструкции в последовательном режиме. Благодаря множеству усовершенствований микроархитектуры, таких как улучшенное предсказание ветвлений и механизмы предварительного чтения, его эффективность превосходит Cortex-A520 на 50 %, а производительность по показателю SPECINT2K6 увеличена на 30 % по сравнению с Cortex-A35.

Согласно данным Arm, Cortex-A320 демонстрирует десятикратное повышение скорости при выполнении задач машинного обучения по сравнению с Cortex-A35 на операциях GEMM int8 и шестикратное по сравнению с Cortex-A53, самым распространённым процессором на основе архитектуры Armv8-A. На данный момент Cortex-A320 является лидером в эффективности среди всех процессоров серии Cortex-A для задач машинного обучения.

На базе Cortex-A320 возможно создание кластеров, содержащих до четырех ядер. Векторная обработка с применением технологий NEON и SVE2 может быть выделена для каждого ядра отдельно или использоваться связкой двух ядер, даже в конфигурациях с четырьмя ядрами. С использованием оптимизированной версии DynamIQ Shared Unit DSU-120T возможна сборка кластеров исключительно с ядрами Cortex-A320. Новые технологии также поддерживают нейронные процессоры Ethos-U85, позволяя автоматически передавать обработку несовместимых типов данных и инструкций на SIMD-блоки Cortex-A320. Устройство способно обрабатывать модели, содержащие свыше 1 миллиарда параметров.

Процессор Cortex-A320 обладает широким спектром применения, начиная от умных колонок и интеллектуальных камер наблюдения до автономных транспортных средств и контроллеров для роботов. Он подходит для микроконтроллеров с батарейным питанием и устройств, работающих под управлением операционных систем реального времени (RTOS). Кроме этого, процессор оснащен продвинутыми средствами безопасности, включая Secure EL2 (Exception Level 2).











