Она оказалась всего на 2,79% производительней, чем мобильная GeForce RTX 4090

Мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 была недавно замечена в рейтинге производительности PassMark. Во время испытаний она ожидаемо превзошла свою предшественницу, однако прирост мощности оказался менее впечатляющим, чем ожидали многие.

Мобильный вариант GeForce RTX 5090 набрал 28 280 баллов в бенчмарке, заняв первое место среди мобильных графических процессоров. Тем не менее, RTX 4090, расположившаяся на второй позиции, уступила совсем немного, с результатом в 27 513 баллов. Между тем, мобильная видеокарта AMD Radeon 7900M отстала гораздо более ощутимо, набрав 23 273 балла.

Таким образом, прирост чистой производительности по сравнению с RTX 4090 составил всего 2,79%. Тем не менее, новая карта оснащена большим объемом видеопамяти (24 ГБ против 16 ГБ), увеличенным числом ядер CUDA (10 496 против 9 728) и сниженным энергопотреблением (95 Вт против 150 Вт).

Интересно, что в дисциплине GPU Compute флагманская модель получила более низкую оценку по сравнению с мобильной RTX 4060. Это может объясняться тем, что NVIDIA прекратила поддержку 32-битных фреймворков. Однако возможно после оптимизации бенчмарка результаты RTX 5090 могут улучшиться.







