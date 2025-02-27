Он будет оснащен процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395 или AMD Ryzen AI Max 385 в зависимости от конфигурации.

Компания Framework представила свой первый мини-ПК под названием Framework Desktop. Эта модель отличается своим компактным 4,5-литровым корпусом, выполненным в модульном формате и оснащённым магнитными креплениями, что упрощает процесс кастомизации. Внутри находятся компоненты, обеспечивающие высокую производительность.

Размеры мини-ПК составляют 96,8 x 205,5 x 226 мм. Устройство оснащено блоком питания на 400 ватт и материнской платой стандарта mini-ITX с незаменяемыми процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395 или AMD Ryzen AI Max 385. Объём оперативной памяти LPDDR5X-8000 может варьироваться от 32 до 128 ГБ. Компания особо отмечает, что модульность устройства позволяет легко заменить материнскую плату.

Устройство предусматривает до 8 ТБ встроенной памяти с использованием двух SSD-накопителей с интерфейсом M.2 (NVMe, PCIe 4.0). Процессор охлаждается с помощью кулера, разработанного Noctua и Cooler Master, размерами 123,75 x 123,15 x 54,58 мм, который оснащён несколькими медными тепловыми трубками и двумя 120-мм вентиляторами.

На передней панели возможно установить декоративные плитки, которые можно заменить на версии, напечатанные на 3D-принтере. Компьютер оснащён Ethernet-портом с пропускной способностью 5 Гбит/с, парой USB 4 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и аудиоразъёмом для наушников. Дополнительно доступен модуль с двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A портами.

Цена устройства на рынке США стартует от $1599 и зависит от выбранной конфигурации.