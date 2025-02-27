Видеокарты RX 9070 и RX 9070 XT появились в продаже за день до релиза

За считанные сутки до официального релиза графических процессоров AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на Западе продавцы стали заранее размещать эти новинки в своих интернет-магазинах, указывая ориентировочные цены на устройства. По данным сайта VideoCardz, одним из первых предложил новинки известный американский магазин Micro Center.

Особое любопытство вызывают расценки на графические процессоры от ASRock. В ассортименте имеются ASRock Challenger RX 9070 и RX 9070 XT Steel Legend с ценами $649 и $699 соответственно. Обычно ASRock устанавливает цены на свои версии Challenger близкими к рекомендованным ценам карт AMD.

Также в Micro Center доступны видеокарты от других компаний. Но, вероятно, что, например, модель Asus Radeon RX 9070 XT Prime окажется дешевле заявленных $1049. Эти предположения подтверждаются слухами о возможностях графического процессора и тем, что сама AMD намекала на позиционирование новинок в ценовом диапазоне до $700.

Ниже приводятся все ориентировочные цены на Radeon RX 9070 XT и RX 9070 по версии американского ретейлера MicroCenter:

Asus AMD Radeon RX 9070 XT Prime OC 16GB — $1049,99;

PowerColor AMD Radeon RX 9070 XT Reaper Triple Fan 16GB — $1100;

Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC Triple Fan 16GB — $899,99;

ASRock AMD Radeon RX 9070 XT SL Triple Fan 16GB — $699,99;

Sapphire Technology AMD Radeon RX 9070 XT Pulse Triple Fan 16GB — $899,99;

XFX AMD Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16GB — $729,99;

PowerColor AMD Radeon RX 9070 Reaper Triple Fan 16GB — $1099,99;

ASRock AMD Radeon RX 9070 CL Triple Fan 16GB — $649,99.

Стоит отметить, что AMD на данный момент не озвучила официальные рекомендованные цены для Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Известно, что компания не собирается выпускать карты под своим брендом, и всё будет реализовываться через партнёров, а более точная информация станет доступной 28 февраля.