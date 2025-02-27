Она будет способна предлагать маршруты для путешествий, делать заказы еды и даже проверять домашние задания

Amazon презентовала обновленную версию голосового ассистента Alexa+, созданную на базе генеративного искусственного интеллекта. Новинка способна не только управлять умной техникой в доме, но и предлагать маршруты для путешествий, проверять домашние задания, делать заказы еды и даже помогать с приглашением гостей на званый ужин. Согласно заявлению компании, Alexa+ обладает памятью, позволяя учитывать личные предпочтения пользователей в отношении еды, музыкальных вкусов, фильмов и других интересов.

Новая версия Alexa+ разработана с использованием крупных языковых моделей (LLM) из платформы Amazon Bedrock и концепции «экспертов», объединяющей API, сервисы и устройства для выполнения конкретных задач.

По словам разработчиков, Alexa+ способна поддерживать свободные беседы, реагируя на голосовое обращение «Alexa», и снабжена функцией машинного зрения для анализа и создания фотографий. На презентации была продемонстрирована возможность проверить наличие билетов на концерт, предложить местные заведения и даже забронировать столик в ресторане. Alexa+ обучена читать книги и проверять домашние задания, а также может помочь в планировании маршрутов.

Ранний доступ к Alexa+ будет предоставлен уже в следующем месяце. Подписка обойдется в $19,99 в месяц, однако для пользователей Amazon Prime она будет бесплатной, что делает это весьма заманчивым предложением, учитывая стоимость Prime – всего $15 в месяц или $139 в год. Amazon подтвердила совместимость Alexa+ почти со всеми устройствами Alexa, выпущенными ранее, начиная с моделей Echo Show 8, 10, 15 и 21.