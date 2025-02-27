Он будет оснащен процессором Mediatek Dimensity 7050

Компания Oukitel представила миру смартфон под брендом IIIF150, раскрыв детали модели Raptor 5G. Этот мобильный гаджет заметно отличается от предшественника с 4G, выпущенного два года назад, благодаря значительным улучшениям в аппаратной части и усовершенствованной камере. Теперь вместо традиционного IPS-дисплея устройство оснащено AMOLED-экраном, а его внешний вид можно менять – серебристую панель возле камеры легко заменить на медную, которая входит в комплект вместе со специальной отвёрткой.

Задняя часть смартфона, как уверяет производитель, выполнена в оригинальном винтажном стиле, а корпус обрёл улучшенную защиту от воздействия воды, позволяя выдерживать погружение до шести метров на сутки. Модель сертифицирована по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Raptor 5G оснащён процессором Mediatek Dimensity 7050, который набирает в тестах AnTuTu впечатляющие 550-600 тысяч баллов. Устройство укомплектовано 16 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 512 ГБ, что можно дополнительно расширить через MicroSD. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,78 дюйма, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Батарея, ёмкостью 10000 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, а также беспроводную зарядку, правда, без указания её параметров.

Основная камера смартфона получила сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 МП, дополняемая "ночной" камерой на 64 МП и тепловизором с разрешением 256x192, предположительно от Infiray, как и у предыдущей модели. Устройство поддерживает технологии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. На данный момент информация о стоимости и старте продаж нового IIIF150 Raptor 5G еще держится в тайне.







