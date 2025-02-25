Он предназначен как для работы с графикой, так и для вычислений общего назначения

Компания Imagination Technologies представила графический процессор под названием DXTP, созданный для обработки графики и вычислений общего назначения на устройствах с низким энергопотреблением, включая смартфоны.

DXTP, благодаря продвинутым решениям на уровне микроархитектуры, обеспечивает в среднем 20% прирост энергоэффективности — измеряемой в кадрах в секунду на ватт — в самых распространённых сценариях применения по сравнению с действующими моделями DXT. По утверждениям Imagination, их разработки популярны на разнообразных рынках, от мобильной электроники до беспилотных автомобилей. В минувшем году компания освоила технологию аппаратного ускорения трассировки лучей, ранее доступную лишь передовым видеокартам для ПК и игровым приставкам, но теперь активно внедряющуюся в мобильные решения.

Вычислительный движок DXTP предлагается в двух версиях: для мобильных девайсов и автомобилей. Он способен обрабатывать до 64 гигапикселей в секунду, достигая производительности 2 Тфлопс при FP32 вычислениях и 8 TOPS в режиме INT8 на частоте 1 ГГц. Архитектура DXTP также известна своей исключительной адаптивностью — благодаря технологии аппаратной виртуализации, многозадачные графические процессоры могут одновременно обрабатывать графику и вычисления общего назначения.

Imagination DXTP предлагает комплексную экосистему программного обеспечения, включающую SDK и все необходимые инструменты. В наличии высокоэффективные библиотеки OpenCL для вычислений, применимых в задачах, связанных с искусственным интеллектом, а также стандартные решения для oneAPI и TensorGraph, упрощающие перенос существующего кода на платформу Imagination.

Продукция Imagination совместима со средой LiteRT, что открывает возможности для выполнения требовательных ИИ задач на Android. Для разработчиков приложений доступны инструменты PowerVR для глубокого анализа производительности, отладки, записи трассировки лучей, а также площадка для обсуждений на форуме Imagination.