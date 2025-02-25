Они также окажутся легче и дешевле по сравнению с предшественниками

BMW вместе с платформой Neue Klasse собирается в следующем году вывести на рынок совершенно новую линейку тяговых аккумуляторных батарей. Эти аккумуляторы будут оснащены на 30% большей ёмкостью, на 30% быстрее заряжаться, а также окажутся легче и доступнее по цене, чем их предшественники.

На прошлой неделе BMW представила свое шестое поколение аккумуляторных систем с рабочим напряжением 800В, которые станут основой для будущих марок BMW, Mini и Rolls Royce. Нововведения позволят не только ускорить процесс зарядки на 30%, но и увеличить пробег примерно на столько же по отношению к предыдущим моделям.

Химический состав батарей остается классическим, включая в себя никель, марганец и кобальт (NMC). Интересно, что они будут выполнены в цилиндрической форме, а не в призматической, что позволит усилить плотность заряда на 20% в сравнении с предыдущими версиями. Кроме того, новые электрокары смогут поддерживать двунаправленную зарядку, что откроет возможности, как для подключения внешних устройств, так и для передачи электроэнергии в домашнюю сеть или зарядки других электромобилей.

Инженеры BMW также улучшили корпус батареи, внедрив обновлённую систему охлаждения и встроив инвертор прямо в корпус электродвигателя. Производственные мощности для тяговых батарей шестого поколения расположатся на заводах в Германии, Венгрии, Китае, Мексике и США, что поддержит автомобильные сборочные предприятия в этих регионах. Ячейки будут изготавливаться в Европе, Китае и США. Компоненты силовых установок, такие как блоки управления и электродвигатели, будут поступать с заводов Германии и Австрии. В Баварии уже ведётся производство тестовых блоков управления, причём массовое производство стартует в августе и достигнет значительных объемов к середине 2026 года.

Переход на данную платформу позволит BMW снизить энергетические потери в своих электромобилях на 40%, сократить себестоимость на 20% и уменьшить массу на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Новая платформа дебютирует с полностью электрической версией 3-ей серии в этом году, а вскоре за ней последует выход кроссовера. Представители BMW уточнили, что клиентам предоставят возможность выбора моделей с различным количеством тяговых электродвигателей: от одного до четырёх.







