Компания уже приняла меры для решения этой проблемы, их эффективность станет известна в ходе следующего, восьмого теста

Как известно, седьмому испытательному запуску многоразовой ракеты Starship, к сожалению, сопутствовал взрыв вскоре после отделения от разгонного блока.

По результатам анализа полёта установлено, что причиной взрыва во время седьмого испытания Starship и его ускорителя Super Heavy, который произошёл 16 января 2025 года, стал пожар в задней части Starship. Этот пожар возник в области между днищем кислородного резервуара и защитным экраном, что привело к отключению всех двигателей Starship, за исключением одного, в ходе предусмотренной последовательности действий. В конечном итоге, связь с аппаратом была утрачена, что спровоцировало активацию системы самоуничтожения.

Причина пожара, предположительно, заключалась в повреждении топливной системы, вызванном вибрациями, возникшими в момент старта. Эти вибрации оказались более интенсивными, чем было предусмотрено. В ответ на это SpaceX внедрила усовершенствования: повысила надёжность топливной магистрали и добавила вентиляционные отверстия в задней части, чтобы в случае утечки смогли обеспечить отвод горючих компонентов безопасным методом азотного продува.

Эффективность предпринятых мер станет известна в ходе следующего, восьмого теста. Окно для запуска Starship открылось вчера, и старт намечен не позднее 28 февраля.