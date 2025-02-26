Компания Zeekr представила свой новый автомобиль Zeekr 007 GT на мировом рынке
Автопроизводитель Zeekr презентовал универсал Zeekr 007 GT на мировом рынке, отпраздновав это событие захватывающим шоу под названием «танец машин». В этом представлении новый автомобиль грациозно взаимодействовал с роботизированными гуманоидными созданиями и механическими собаками, эффектно подмигивая фарами и распахивая двери.
С момента появления на рынке автомобиля Zeekr 001 было продано свыше 250,000 экземпляров. По утверждению компании, свежая модель Zeekr 007 GT объединяет в себе мощь и динамику, сопоставимые с суперкарами, проходимость кроссоверов и вместительность универсалов. Каждая версия модели обеспечивает интеллектуальное вождение благодаря прогрессивному лазерному радару.
Размеры Zeekr 007 GT варьируются в пределах: длина — 4864 мм, ширина — 1900 мм, при колесной базе составляющей 2925 мм. Начальные модели Zeekr 007 GT комплектуются аккумулятором LFP мощностью 75 кВт·ч, разработанным совместно с CATL и получившим название Golden Brick Battery. Уникальная особенность этой батареи — это невероятно быстрая технология зарядки постоянным током. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и возможности поддержки до 4,5 C, аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% всего за 10,5 минут.
Наиболее премиальная комплектация содержит 100-киловаттную NMC батарею от CATL, работающую также на 800 В, что позволяет проехать 610 км после зарядки в течение всего 15 минут, обеспечивая лидирующие позиции среди серийных электромобилей, согласно заявлению Zeekr. Максимальный запас хода может достигнуть впечатляющих 825 км.
Базовая заднеприводная версия с двигателем в 421 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а более продвинутая полноприводная модификация с двумя моторами мощностью 224 и 421 л.с. способна достичь этой скорости всего за 2,84 секунды.
Планируется, что эта новинка появится на рынке во втором квартале 2025 года.
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