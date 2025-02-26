Автопроизводитель Zeekr презентовал универсал Zeekr 007 GT на мировом рынке, отпраздновав это событие захватывающим шоу под названием «танец машин». В этом представлении новый автомобиль грациозно взаимодействовал с роботизированными гуманоидными созданиями и механическими собаками, эффектно подмигивая фарами и распахивая двери.

С момента появления на рынке автомобиля Zeekr 001 было продано свыше 250,000 экземпляров. По утверждению компании, свежая модель Zeekr 007 GT объединяет в себе мощь и динамику, сопоставимые с суперкарами, проходимость кроссоверов и вместительность универсалов. Каждая версия модели обеспечивает интеллектуальное вождение благодаря прогрессивному лазерному радару.

Размеры Zeekr 007 GT варьируются в пределах: длина — 4864 мм, ширина — 1900 мм, при колесной базе составляющей 2925 мм. Начальные модели Zeekr 007 GT комплектуются аккумулятором LFP мощностью 75 кВт·ч, разработанным совместно с CATL и получившим название Golden Brick Battery. Уникальная особенность этой батареи — это невероятно быстрая технология зарядки постоянным током. Благодаря 800-вольтовой архитектуре и возможности поддержки до 4,5 C, аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% всего за 10,5 минут.

Наиболее премиальная комплектация содержит 100-киловаттную NMC батарею от CATL, работающую также на 800 В, что позволяет проехать 610 км после зарядки в течение всего 15 минут, обеспечивая лидирующие позиции среди серийных электромобилей, согласно заявлению Zeekr. Максимальный запас хода может достигнуть впечатляющих 825 км.

Базовая заднеприводная версия с двигателем в 421 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды, а более продвинутая полноприводная модификация с двумя моторами мощностью 224 и 421 л.с. способна достичь этой скорости всего за 2,84 секунды.

Планируется, что эта новинка появится на рынке во втором квартале 2025 года.







