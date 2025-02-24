Компания будет заниматься этим в сотрудничестве с Foxconn

Сегодня компания Apple выступила с заявлением о своем намерении развернуть в Соединенных Штатах серверные мощности для поддержки Apple Intelligence — системы, уже работающей на iPhone.

С целью реализации этой задумки Apple объединила усилия с Hon Hai Precision Industry, известной также как Foxconn. Компании совместно планируют возвести к 2026 году в Хьюстоне производственный комплекс площадью 230 000 квадратных метров. Они нацелены на создание порядка 20 000 новых рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране. На данный момент серверы для Apple Intelligence собираются за пределами США.

Дополнительно, Apple сообщила о намерении увеличить объем Advanced Manufacturing Fund до 10 миллиардов долларов. Значительная доля этих средств будет направлена на финансирование многомиллиардных проектов для производства передовых чипов на заводе компании TSMC в Аризоне.

Несмотря на то, что детали сотрудничества с TSMC пока не разглашаются, Apple уже имела успешный опыт использования фонда для поддержки ключевых партнёров в создании необходимой инфраструктуры. Кроме того, Apple планирует вложить 500 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов в течение следующих четырех лет.









