Компании договорились о стратегическом сотрудничестве

Компания CATL продолжает удерживать свои позиции в качестве ведущего производителя аккумуляторных батарей как в Китае, так и на международной арене. В 2024 году ее производственные мощности в Китае увеличились на 47,2%, достигнув внушительных 246 ГВт·ч, что составляет значительную рыночную долю в 45,5%.

Среди ключевых клиентов CATL можно выделить таких мировых гигантов, как Volkswagen Group, Tesla, BMW, Nio, Xpeng, Geely, Mercedes-Benz и другие. Совсем недавно Volkswagen заключил с китайской CATL меморандум о стратегическом сотрудничестве, имеющий целью совместную разработку экономически выгодных аккумуляторов, создание систем для быстрой замены батарей и изучение эффективных методов их переработки. Они также договорились о совместной работе над повышением прозрачности в сырьевых цепочках поставок и развитием технологий V2G (интеграции транспортных средств с электросетью).

В 2024 году Volkswagen Group поставила в Китай 2,9 миллиона автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с 2023 годом. Тем не менее, серия автомобилей ID. от SAIC-Volkswagen стала лидером среди совместных электрических моделей на китайском рынке, достигнув продаж свыше 130 000 единиц, что на 23,8% выше показателя прошлого года.

Несмотря на эти достижения, Volkswagen сталкивается с трудностями на крупнейшем мировом автомобильном рынке. Хотя компания сохраняет лидирующие позиции среди совместных предприятий в секторе электромобилей, ее электрические модели пока не получили должного признания у китайских потребителей.