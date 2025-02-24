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andr83
Первый складной iPhone будет выпущен во второй половине 2026 года
Основным поставщиком OLED-дисплеев для будущей новинки от Apple будет Samsung Display

Американский гигант Apple активно занимается определением технических характеристик и выбором поставщиков для своего нового продукта. По прогнозам дебют первого складного iPhone от Apple может состояться во второй половине 2026 года.

Такое предположение выдвинуло корейское издание ETNews, специализирующееся на технологиях. Статья сообщает, что ключевым поставщиком OLED-дисплеев для будущей новинки от Apple будет Samsung Display. Эта компания стала пионером в разработке и массовом производстве складных OLED-экранов.

В материале особо отмечена важность укрепления отношений Apple с партнёрскими предприятиями через органические связи. Главное внимание сфокусировано на компонентах, критически важных для производительности складных гаджетов, таких как защитное стекло и шарнирные механизмы.  Исследования показывают, что компания Corning, которая уже много лет снабжает Apple стёклами для iPhone, рассматривается как потенциальный поставщик защитного стекла для складных устройств.

Corning является давним партнёром Apple, и в компанию было вложено много средств для усовершенствования продукции. Однако, для применения в складных девайсах,  стекла Corning потребуют специальной тонкой обработки. В то время как Samsung Display планирует предоставлять готовые экраны через своих партнёров.





#apple
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