Предположительная цена на такое транспортное средство будет начинаться от 300 000 долларов

В Калифорнии, на одной из общественных дорог, американская компания Alef Aeronautics с успехом провела испытания электрического летающего автомобиля Alef Model A, который способен осуществлять вертикальный взлет.

На видеозаписи, опубликованной компанией, видно, как их инновационное транспортное средство из вертикального положения взмывает в небо, перелетая через другое авто. Для обеспечения безопасности во время демонстрации дорога на этом участке была временно закрыта.

Создание Model A — это плод почти десятилетней работы, но только в 2022 году компания смогла представить прототип способный преодолевать до 304 км на земле и лететь до 175 км с одного заряда. Менее чем через год после этого, Model A получил сертификат Федерального авиационного управления США, став по сути первым в своем роде транспортным средством с таким статусом. Этот успех был возможен благодаря сотрудничеству с компаниями PUCARA Aero и MYC, которые известны поставками авиационных деталей для таких гигантов как Boeing и Airbus.

Сейчас Alef Aeronautics уже собрала 3300 бронирований на Model A, каждый из которых будет стоить от 300 000 долларов. Производство должно начаться в этом году. Также в разработке находится вторая модель - Model Z, которая станет расширением линейки летающих автомобилей.









