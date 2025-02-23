Модель предлагается в 5-местной и 7-местной конфигурациях

В Китае состоялась презентация нового семейного кроссовера Chery Fulwin T8, который оборудован передовой гибридной системой C-DM пятого поколения, предлагающей впечатляющую экономию топлива и значительный пробег на одной заправке.

Базовая версия Chery Fulwin T8 включает 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 102 л.с., взаимодействующий с электрическим двигателем, обеспечивающим 204 л.с. В премиальной комплектации предложен 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 156 л.с., также в паре с электродвигателем. В первой конфигурации автомобиль способен проехать до 65 км на чисто электрической тяге, тогда как во второй - до 130 км. Общий запас хода впечатляет, достигая до 1200 км, при этом средний расход топлива составляет лишь 3,2 литра на 100 километров.

Размеры кроссовера составляют 4730 x 1860 x 1747 мм, а колесная база — 2710 мм. Chery Fulwin T8 предлагается как в 5-местной, так и в 7-местной конфигурации.

Интерьер автомобиля оснащен мультимедийной системой на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, с 15,6-дюймовым экраном разрешением 2,5K и системой искусственного интеллекта DeepSeek. В стандартное оборудование входят 50-ваттная беспроводная зарядка для мобильных устройств, аудиосистема Sony, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, панорамная крыша с люком и автоматизированная крышка багажника.