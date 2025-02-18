Их цена составит от 23400 до 24700 долларов

Компания Geely представила два обновлённых внедорожника Monjaro: версии Xingyun и Dongfangyao Jinzhao Edition. Обе машины оснащены 2,0-литровыми турбодвигателями мощностью 238 лошадиных сил, которые работают в тандеме с 8-ступенчатой автоматикой. Дизайн остался практически неизменным относительно базовой модели, однако каждая из новых модификаций получила ряд усовершенствований и дополнительных опций. Текущие версии Monjaro стоят от $18 900 до $25 500, а обновлённые вариации будут предлагаться в ценовом диапазоне от $23 400 до $24 700.

Xingyun предлагает уникальный интерьер в тоне Mingcha Brown, аудиосистему Mobis с 8 динамиками, сиденье водителя с функцией массажа и электрически регулируемое пассажирское кресло. В стандартную комплектацию включены 50-ваттовая беспроводная зарядка, системы предупреждения о лобовых и задних столкновениях, мониторинг слепых зон и функция предотвращения коллизий с крупными транспортными средствами.

Dongfangyao Jinzhao Edition отличается интерьером в оттенке Shaohua Apricot и оснащён звуковой системой Yanfeilish с 12 динамиками и проекционным дисплеем AR-HUD. Обе модели снабжены двумя 12,3-дюймовыми экранами, которые гармонично дополняют интерьер, декорированный деревом, и включают в себя дополнительное пространство для хранения на передней панели.



