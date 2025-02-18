Его стоимость оценивается в 110 000 рублей

На российском рынке мобильной техники появился HUAWEI Mate 70 Pro в международной версии. Этот смартфон выделяется благодаря камере с изменяемой диафрагмой, прочному корпусу, защищённому от воды, и быстрой подзарядке как с помощью кабеля, так и в беспроводном режиме.

Аппарат оснащён элегантно изогнутым по четырём углам OLED-дисплеем размером 6,9 дюймов с разрешением 2832х1316 пикселей. Частота обновления экрана может варьироваться от 1 до 120 Гц, а в верхней части расположился вырез для 13-мегапиксельной фронтальной камеры и 3D-сканера лица для безопасного разблокирования устройства.

Главная гордость модели — тройная основная камера с необычными модулями: главный модуль на 50 Мп с изменяемой апертурой (от f/1.4 до f/4.0) и функцией оптической стабилизации; ультраширокоугольный объектив на 40 Мп; телефото-модуль с 48 Мп, 4-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, поддерживающий макросъёмку.

В HUAWEI Mate 70 Pro внедрена функция «живых» фотографий, которая опирается на искусственный интеллект. С её помощью при съёмке динамичных сцен можно применять различные эффекты вроде мультиэкспозиции или длительной выдержки. В этих режимах устройство фиксирует движения до и после нажатия кнопки, обеспечивая высочайшую чёткость полученного снимка.

За продолжительное время работы устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддерживающий 100-ваттную проводную, 80-ваттную беспроводную и 20-ваттную реверсивную зарядку. Корпус также обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP69. Экран покрыт стеклом Kunlun Glass второго поколения, которое завоевало 5-звёздочную оценку SGS за прочность при падении.

На российском рынке модель с параметрами 12/512 ГБ доступна для предзаказа за 109 999 рублей, а ведущие ритейлеры также добавляют в подарок умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro.







