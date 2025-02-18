Продажи должны начаться с 20 февраля

Компания Oppo готовится презентовать новейший складной смартфон Find N5, который будет выделяться расширенной интеграцией с macOS. Это позволит владельцам Mac превратить смартфон в удалённый терминал для их настольных компьютеров Apple.

Благодаря функции, реализованной через Oppo Office Assistant, владельцы Find N5 смогут подключаться к своим устройствам Mac, просто поставив смартфон в положение под углом в 90 градусов, как у ноутбуков. На верхней части экрана будет отображаться рабочее пространство Mac, тогда как нижняя станет виртуальной клавиатурой. Пользователям обеспечены удобные возможности для перемещения файлов и выполнения многофункциональных задач.

Китайский производитель Oppo подчёркивает надёжность конструкции телефона: его шарнир выполнен из титана, а рамка из алюминия. Проведённые тесты показывают, что Find N5 выдерживает нагрузку до 20 кг. Защита устройства от воды соответствует стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

Особое внимание привлекает расположение порта USB-C, который находится практически на самом краю корпуса, демонстрируя минимальную толщину телефона. Oppo утверждает, что с сохранением полноценного порта достичь ещё более тонкого дизайна практически невозможно.

В продаже новинка появится в двух классических цветах: Satin Black и Jade White. Для китайского рынка будет доступна особенная версия в цвете Dusk Purple с искусственной кожей. Вариант Satin Black также будет иметь особенно гладкую текстуру. Find N5 продолжает эстетику серии, включая характерный переключатель бесшумного режима на верхнем правом углу.

Apple не принимала участия в разработке этой функции, учитывая её склонность ограничивать совместимость своих устройств с продукцией других брендов. Официальный дебют Oppo Find N5 состоится 20 февраля.