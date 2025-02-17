Они являются модернизированной версией своих предшественников из линейки Alder Lake-N.

Корпорация Intel анонсировала выпуск процессоров из новой серии Twin Lake, разработанных специально для использования в компактных компьютерах и одноплатных системах. Эти процессоры являются модернизированной версией своих предшественников из линейки Alder Lake-N.

В основе работы вычислительных блоков Twin Lake лежит архитектура Gracemont, аналогичная предыдущей модели, однако новые чипы работают с несколько повышенной тактовой частотой. Кроме того, они оснащены встроенной графической картой Intel UHD Graphics. Значения TDP чипов варьируются в диапазоне от 6 до 15 Вт в зависимости от конкретной модели.



Дизайн процессоров Twin Lake включает в себя энергоэффективные ядра E-Core, исключая более производительные P-Core, что в свою очередь лишает их возможности обрабатывать многопоточность. Каждая из моделей обладает кешем L3 объемом 6 Мбайт.



Линейка Twin Lake состоит из четырех процессоров: Intel Core 3 Processor N355, Intel Core 3 Processor N350, Intel Processor N250 и Intel Processor N150. Первые два варианта обладают восемью ядрами, тогда как у остальных двух — по четыре ядра. Турбо режим позволяет достигать частот до 3,9 ГГц. Поддерживается память типов DDR4-3200, DDR5-4800 и LPDDR5-4800, объемом до 16 Гбайт. Для подключения мониторов предусмотрены интерфейсы eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.1 и MIPI-DSI 1.3. Производственные решения созданы с применением технологии Intel 7 в корпусе FCBGA1264.

По неофициальной информации, несмотря на некоторые улучшения, производительность процессоров Twin Lake по-прежнему сравнима с серией Alder Lake-N.