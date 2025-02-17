Все из-за того, что Samsung до сих пор отстает

Становится заметно, что Samsung Electronics сталкивается с трудностями в предоставлении Nvidia высококлассных решений в виде памяти HBM3E. В это время американская компания Micron Technology уверенно продвигается в данной области и может занять вторую строчку в списке крупнейших поставщиков для Nvidia. В скором времени Micron планирует начать поставки своей продукции — 12-ярусных стеков HBM3E, концепт которых был завершён к сентябрю прошлого года.

Конечно же, SK hynix в настоящее время занимает первое место в данном сегменте, но наличие нескольких поставщиков HBM3E создаёт Nvidia стратегические преимущества. Это помогает укрепить надёжность и стабильность поставок, а также улучшить условия сотрудничества с производителями. На конференции Wolfe Research Марк Мёрфи, финансовый директор Micron Technology, подчеркнул преимущества их 12-ярусных стеков HBM3E. Эти продукты превосходят 8-ярусные аналоги конкурентов, предлагая на 50 % больше ёмкости и потребляя на 20 % меньше энергии.

Интересно, что Samsung пока только заключила соглашение с Nvidia насчёт поставок 8-ярусных стеков HBM3E, которые будут использоваться в ускорителях вычислений для китайского рынка. Пробные экземпляры 12-ярусных продуктов этой компании должны быть переданы Nvidia к концу месяца, но пока остаётся интригующим вопрос, смогут ли они соответствовать высоким запросам клиента по качеству и характеристикам.