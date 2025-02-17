В число таких компании войдут BYD и Leapmotor

Более двух десятков автопроизводителей из Китая, включая корпорации типа BYD и Leapmotor, сделали заявление о планах внедрения в свои автомобили недавно представленного искусственного интеллекта DeepSeek. Эти компании, занимающиеся производством электрокаров, намерены ввести ИИ DeepSeek, который теперь доступен на глобальной арене, в свои производственные процессы. Такое движение обещает предоставить им конкурентные преимущества на перегруженном рынке интеллектуальных электрокаров.

За последние две недели, наряду с известными ведущими игроками, такими как BYD, выразили своё намерение применять возможности DeepSeek и менее именитые компании. Leapmotor, например, является стартапом, который поддерживается влиятельным альянсом Stellantis. По мнению экспертов индустрии, возможность для водителей и пассажиров взаимодействовать с передовыми чат-ботами превращается в актуальную тенденцию. В результате машины, не имеющие в своём арсенале DeepSeek, рискуют быть вытесненными с рынка или, по крайней мере, утратить значительную его часть.



