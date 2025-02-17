Он может стать основой для нового поколения устройств памяти

В начале 2025 года группа химиков из Федерального исследовательского центра по химической физике и медицинской химии РАН, находящегося в Черноголовке, опубликовала научный труд, в котором детально освещено открытие нового соединения с уникальными магнитными характеристиками. Ключевую роль в этой инновации играют спиропиран и такие металлы, как диспрозий и тербий. Ученым удалось присоединить ионы данных металлов к молекулам спиропирана, что наделяет соединение способностью намагничиваться под воздействием магнитного поля и долго сохранять это состояние после его исчезновения.

Спиропиран известен своей способностью к изменению под воздействием света, представляя собой органическую молекулу с цепями кольцевых структур. Под влиянием зеленого света эти звенья распадаются и обесцвечиваются, в то время как ультрафиолетовое излучение восстанавливает их, придавая фиолетовый оттенок. Это открытие позволяет химикам манипулировать переходами молекулы между двумя состояниями с помощью света.

Доктор химических наук и ведущий лаборатории перспективных материалов Дмитрий Валентинович Конарев высказывает предположение, что подобное соединение способно стать основой для нового поколения устройств памяти. Сегодня для записи одного бита информации требуется множество молекул, однако теоретически это может быть выполнено одной-единственной единицей вещества, что значительно уменьшит объем памяти устройств.

Важно отметить, что текущие достижения исследования реализованы при температуре, близкой к абсолютному нулю (около минус 270 градусов Цельсия), и в жидких растворах. В дальнейшем исследователи из ФИЦ ПХФ планируют увеличить эксплуатационную температуру соединения и разработать твердое вещество с аналогичными свойствами.