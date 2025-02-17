Выпуском будет заниматься итальянская компания Aznom

Стало известно о намерениях по выпуску электромобиля Smart 4Teen, который базируется на модернизированной платформе компактного Smart Fortwo. В рамках этой концепции планируется замена традиционного двигателя на современный электромотор, а также значительные изменения системы управления. Новинка будет классифицирована как квадроцикл по категории L6e/L7e, что даст возможность подросткам в возрасте четырнадцати лет водить её самостоятельно.

После завершения производства моделей EQ Fortwo в 2024 году и прекращения выпуска бензиновых моделей Smart в 2019 году, компания Aznom из Италии предлагает трансформировать старые бензиновые модели Smart в электромобили. В этой инициативе отобраны наиболее ухоженные экземпляры Smart Fortwo 450, которые проходят полное разборку и модернизацию. Процесс предусматривает установку электродвигателя и обновление системы управления. В модифицированной версии устанавливается электромотор мощностью 15 кВт, что соответствует 20 лошадиным силам, а батарея ёмкостью 11,4 кВт·ч обеспечивает пробег до 140 км на одной зарядке.

Этот автомобиль будет классифицирован как квадроцикл, которым могут управлять четырнадцатилетние при ограничении скорости в 45 км/ч, и шестнадцатилетние при разрешённой скорости до 90 км/ч. Обновления также коснулись интерьера и оборудования: автомобиль получает свежую покраску, усиленную подвеску, элементы из кожи и карбона в салоне, а также комплект литьевых дисков.